Гранатомёты и пистолеты-пулемёты: какое современное оружие используют российские военнослужащие в зоне СВО «Ежечасно рискуют своей жизнью»: Путин заявил о важности моральной поддержки военнослужащих в зоне СВОУдар по колонне машин скорой помощи и продолжение наземной операции: что известно о ходе конфликта в секторе Газа

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RT НА РУССКОМ: Гранатомёты и пистолеты-пулемёты: какое современное оружие используют российские военнослужащие в зоне СВОЗанятие по стрельбе из гранатомёта АГС-30

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AIFONLINE: «Ростех» передал военным новые пистолеты-пулеметы и гранатометыВоенным РФ передали автоматические гранатометы АГС-30, ручные гранатометы ГМ-94 и пистолеты-пулеметы ПП-2000.

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ВЕСТИ: Тульские оборонщики передали армии очередную крупную партию оружияВинтовки, пистолеты-пулеметы и гранатометы из Тулы поставлены Вооруженным силам России в рамках гособоронзаказа. Оружие отправиться в зону специальной военной операции.

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ВЕСТИ: Тульские оборонщики передали армии очередную крупную партию оружияВинтовки, пистолеты-пулеметы и гранатометы из Тулы поставлены Вооруженным силам России в рамках гособоронзаказа. Оружие отправится в зону специальной военной операции.

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GAZETARU: Российские войска получили новые пистолеты-пулеметы и гранатометыВходящее в состав Ростеха обороностроительное предприятие «Высокоточные комплексы» отчиталось о поставке новых вооружений российским войскам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

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MKOMSOMOLETS: Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметыВ пресс-службе холдинга 'Высокоточные комплексы' сообщили, что в рамках выполнения гособоронзаказа передали в войска новую партию стрелкового оружия

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