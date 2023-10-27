Гран-при Мехико-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Перес

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.19,718 (29 кругов)4. Ландо Норрис («Макларен») +0,519 (29)7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,761 (22)10.

Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,969 (26)13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,411 (26)16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,629 (17)19. Фредерик Вести («Мерседес») +3,219 (25)

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