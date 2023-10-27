Гран-при Канады. Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье, Уна Браун и Гэйдж Браун, Зингас и Колесник выступят с ритм-танцами

Этап лично для меня менее интересный в плане соперничества, чем американский. Кажется более предсказуемым. Но посмотрим: премьеры танцев Гиллес-Пуарье, оценки Фир-Гибсон на их фоне, совершенно шикарного Амбрулявичуса в РТ, грузинское танго немцев, борьбу американской молодежи против канадской. Китайцев давно не видели.

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