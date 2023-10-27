Гран-при Канады. Сакамото, Ватанабе, Ким Чхэ Ен, Скизас, Мацуике выступят с короткими программами

Как же мне понравился ПП Лары Хичкок в прошлом сезоне и платье к нему. Настолько это платье подходило по стилю лучшим хичкоковским фильмам!

Николай Угожаев: «Пришлось отыгрываться после короткой, почти получилось. Это не самый важный старт в сезоне, но надо стараться всегда все делать» Щербакова о любимых элементах: «Интереснее всего всегда над прыжками было работать, изучать их. Но любимый прыжок у меня всегда менялся»

«Размазав кашу по тарелке, эффекта не будет. По 4 этапа для танцев и пар вполне достаточно». Коган о сокращении программы Гран-при России РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости headtopics.com

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Гран-при России. «Красноярье». Угожаев, Карартынян, Колесников, Воронов, Столяренко выступят с короткими программамиГран-при России по фигурному катанию-2023/24 3-й этап «Красноярье» Красноярск Юноши, КМС Короткая программа Начало – 15:35 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. Прочитайте больше ⮕

Гран-при России. «Красноярье». Алиев, Гуменник, Самарин, Яблоков, Зонов, Сарновский выступят с короткими программамиГран-при России по фигурному катанию-2023/24 3-й этап «Красноярье» Красноярск Мужчины Короткая программа Начало – 10.00 по московскому времени (28 октября), трансляция – на сайте Первого канала. Прочитайте больше ⮕

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5 новичков выступят в практике перед Гран-при МехикоВ первой тренировке перед Гран-при Мехико сразу пять основных гонщиков уступят свои кокпиты новичкам. Прочитайте больше ⮕

Загитова, Синицина и Кацалапов выступят на открытии этапа Гран-при России в КрасноярскеГенеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что в церемонии открытия третьего этапа Гран-при России в Красноярске примут участие олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Прочитайте больше ⮕