Грандиозный скандал в НХЛ! Игроку «Оттавы» влепили крупнейшую дисквалификацию в истории

Удивительно, насколько синхронными могут оказаться процессы в разных видах спорта. Прямо сейчас в итальянском футболе гремит грандиозный скандал, связанный со ставками игроков. Его главный «герой» — полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали, который уже получил за свои действия восемь месяцев дисквалификации, а также заложил ещё несколько известных в стране спортсменов-лудоманов.Все подробности бана Тонали за ставки.

Однако никто не мог представить, что это произойдёт в хоккее. 22-летнего центра «Оттавы» Шейна Пинто в последнее время обсуждали только с точки зрения контрактных споров: форвард даже после старта сезона не подписал новый контракт с клубом и остаётся одним из двух ограниченно свободных агентов. Но главной новостью, связанной с Пинто, оказалась не контрактная: НХЛ дисквалифицировала форварда на 41 матч из-за ставок на спорт. Давайте разбираться в том, что произошло.

Форвард «Оттавы» до 14 лет совмещал хоккей с более традиционными для США бейсболом и американским футболом, но одна из полученных травм помешала Пинто гоняться за дынеобразным мячом. Шейн мог играть только в хоккей и пошёл по традиционной стезе американского хоккеиста — в NCAA, Университет Северной Дакоты. Игроков из этого колледжа часто выбирают скауты «Оттавы» — вот и в 2019-м Пинто был выбран в самом начале второго раунда. headtopics.com

«Сенаторы» осенью 2021-го рассчитывали на Пинто как на третьего центра, но уже в четвёртой игре сезона форвард получил травму плеча. Попытка возвращения в состав через девять игр оказалась провальной: Пинто умудрился травмировать то же самое плечо во время вбрасывания, лёг на операцию и пропустил весь остаток сезона.

«Мы хотим, чтобы Шейн был здесь, фанаты этого хотят, и наши игроки тоже. Мы работаем над этим, Пинто — важная часть нашей команды, и мы надеемся, что он присоединится к ней в ближайшем будущем», — говорил генменеджер клуба Пьер Дорион в начале октября. Проходило много слухов о том, что «Сенаторы» ищут варианты для обмена, чтобы освободить место под Пинто: фигурировало имя зарабатывающего почти $ 3 млн Мэтью Жозефа. headtopics.com

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