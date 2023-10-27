Гран-при Мехико-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.18,686 (26 кругов)4. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,269 (33)7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,338 (29)10.

Джордж Расселл («Мерседес») +0,541 (30)13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,729 (26)16. Пьер Гасли («Альпин») +0,956 (28)19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,426 (30)

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