Гран-при Канады. Стеллато-Дудек и Дешам, Павлова и Святченко, Беккари и Гуаризе, Макинтош и Мимар покажут короткие программы

Гончаренко о том, что Валиева выступит на Гран-при в Казани: «Нервное напряжение будет, но спортсмен должен уметь это пережить. Камила – девочка закаленная»

Николай Угожаев: «Пришлось отыгрываться после короткой, почти получилось. Это не самый важный старт в сезоне, но надо стараться всегда все делать» Щербакова о любимых элементах: «Интереснее всего всегда над прыжками было работать, изучать их. Но любимый прыжок у меня всегда менялся»

«Размазав кашу по тарелке, эффекта не будет. По 4 этапа для танцев и пар вполне достаточно». Коган о сокращении программы Гран-при России РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости headtopics.com

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Коган о Гран-при России: «В Омске установили рекорд посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении с Гран-при США, где всего 10 тысяч»21-22 октября проходили этапы Гран-при России в Омске и Гран-при США в Аллене. Прочитайте больше ⮕

Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Кадырова и Колесов, Собинина и Ходыкин представят короткие программыГран-при России по фигурному катанию-2023/24 3-й этап «Красноярье» Красноярск Пары Короткая программа Начало – 11.45 по московскому времени, трансляция – на сайте Первого канала. Прочитайте больше ⮕

Гендиректор ФФККР прокомментировал сокращение этапов Гран-при для танцоров и парГендиректор ФФККР Александр Коган объяснил решение сократить этапы Гран-при для танцоров и пар. Прочитайте больше ⮕

Чайковская о Косторной: «Такое впечатление, что Алена трижды олимпийская чемпионка, а вы все про нее пишете»22 октября пара Алены Косторной и Георгия Куницы стала четвертой на Гран-при России в Омске. Прочитайте больше ⮕

Коган о критике судейства от Косторной: «Мы не считаем, что были какие-то реальные нарушения. Фан-база у нас такова, что мы все время пытаемся найти виноватых»22 октября пара Алены Косторной и Георгия Куницы стала четвертой на Гран-при России в Омске. Прочитайте больше ⮕

В фигурном катании сенсационная чемпионка. Теперь эту необычную фамилию выучат всеСофия Дзепка воспользовалась ошибками коллеги по группе и победила на этапе Гран-при в Красноярске. Прочитайте больше ⮕