Гоша Куценко рассказал о возбуждении во время съемок постельных сцен

Российский актер Гоша Куценко в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ сообщил, что испытывает возбуждение во время съемок постельных сцен в фильмах. Артист отметил, что недавно принял участие в секс-сцене с актрисой Мариной Доможировой, которая играет его супругу в сериале «Скорая помощь». «Я ее (Марину Доможирову — прим. 'Ленты.ру') поцеловал и чуть-чуть придушил. Есть в этом что-то сексуальное. Я в моменте расслаблен и естественен.

Это нормально», — рассказал актер Куценко добавил, что во время съемок эротических сцен прилагает все усилия для того, чтобы его партнершам было комфортно, а также признался, что даже обращался к режиссерам с требованием добавить в сценарии проектов больше откровенных эпизодов. Ранее актер пожаловался на сложность создания «пристойных» сценариев, так как вкус кинозрителей сейчас стал более «развращенным».

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