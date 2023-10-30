Государство направит дополнительную поддержку для предприятий ОПК. Новости. Первый канал

Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.Михаил Мишустин, председатель правительства РФ: «Выделим свыше 2,3 млрд рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров, школ для пациентов с сахарным диабетом в регионах страны, а также на приобретение для них медицинских изделий.

И еще почти 1,4 млрд рублей направим в российские субъекты для оснащения медорганизаций в сельской местности и на удаленных территориях лабораторным оборудованием и специальными приборами для выявления болезни и наблюдения за состоянием здоровья людей с таким диагнозом. Надо обеспечить равную доступность и высокое качество медицинской помощи, в том числе и тем, кто живет в труднодоступных местах и не имеет возможности регулярно посещать врача, вызывать врача на дом».

Россия Последние новости Прочитайте больше: Первый канал Новости »

Предприятия оборонно-промышленного комплекса получат дополнительную поддержку от государства. Новости. Первый каналИм направят еще три с половиной миллиарда рублей, сообщил Михаил Мишустин. Он провел совещание со своими заместителями. Прочитайте больше ⮕

Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта МахачкалыTelegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что агрессивно настроенная толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Поддержку с воздуха российских подразделений в зоне спецоперации обеспечивает армейская авиация. Новости. Первый каналЕще ведет разведку, радиоэлектронную борьбу, выполняет транспортные, десантные и другие, специальные задачи. Сегодня 75 лет со дня ее основания. Прочитайте больше ⮕

Обновление на портале «Госуслуги»: двухфакторная авторизация стала обязательной для всех пользователей. Новости. Первый каналВ Минцифры сообщили, что теперь для того, чтобы войти на портал, после введения логина и пароля нужно использовать одноразовый код, полученный по смс или из приложения, либо войти при помощи биометрии. Прочитайте больше ⮕

В Луганске прошли соревнования для ветеранов СВО. Новости. Первый каналЧерез спорт они возвращаются к активной, полной эмоций жизни. Азарт, стремление к победе, командный дух. Все это на позитиве, с верой в себя и товарищей, с поддержкой специалистов и, конечно, самых близких людей. Прочитайте больше ⮕

Ка-52 остается надежным прикрытием для пехоты в зоне СВО. Новости. Первый каналГроза небес — ударный вертолет Ка-52. Это настоящий вожак боевой тройки, испытанный в самых экстремальных условиях. Прочитайте больше ⮕