Госдеп: США примут Россию на саммите АТЭС с учетом санкций

Источник в Госдепартаменте Соединённых Штатов Америки рассказал, что в настоящий момент Вашингтон будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в ноябре в Сан-Франциско.

Уточняется, что представители Белого дома четко дает понять, что участие в предстоящем саммите будет проходить «в строгом соответствии с законодательством и регулированием США». По словам источника, будет учитываться и введенные западными странами санкции.

«Мы проведем работу, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», - отметили в ведомстве.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Россия сможет участвовать в саммите АТЭС в США с учетом санкцийСоединенные Штаты будут работать над тем, чтобы обеспечить участие делегации от Российской Федерации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре. При этом будут учитываться действия санкционного режима, заявили РИА... Прочитайте больше ⮕

Белый дом: Байден считает встречу с Си Цзиньпином согласованнойПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге журналистам, что президент США Джо Байден с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Сан-Франциско Прочитайте больше ⮕

В Пекине заявили о подготовке встречи Байдена и Си ЦзиньпинаОфициальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе своего брифинга заявил сегодня, что дипломаты США и КНР готовят встречу лидеров своих государств на саммите АТЭС в Сан-Франциско в середине ноября Прочитайте больше ⮕

В США пообещали обеспечить участие России на саммите АТЭССША будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре. При этом Соединенные Штаты четко дают понять, что участие в АТЭС в текущем году будет проходить «в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе, с учетом санкций». Прочитайте больше ⮕

Путин вспомнил о постельных клопах, говоря о новых санкционных намерениях ЗападаВладимир Путин на совещании с по экономическим вопросам предупредил чиновников экономического блока о неизбежности новых санкций Прочитайте больше ⮕

Белый дом подтвердил встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябреВстреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско в середине ноября. Об этом 31 октября сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.«Она состоится в Сан-Франциско. Это будет конструктивная встреча. Прочитайте больше ⮕