Госдеп выделит $18 млн на «поддержку партнёров» в реализации санкций против России

«Управление по совместному уменьшению угроз Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Госдепартамента США наращивает потенциал иностранных партнёров для поддержки реализации санкций, введённых против России и Белоруссии», — сообщается в документе.

По мнению американских специалистов, Россия якобы «по-прежнему зависит от мирового финансового рынка и западных товаров» для продолжения вооружённого конфликта на Украине. В документе также отмечается, что Москва использует офшорные сети, чтобы обходить санкции.

«Странам-партнёрам и организациям частного сектора важно понимать репутационные и финансовые риски, связанные с продолжением взаимодействия с российскими и белорусскими организациями, чья деятельность попала под санкции или под запрет», — предупредили в американском ведомстве. headtopics.com

Программа поддержки иностранных партнёров по соблюдению антироссийских санкций включает среди прочего обмен данными о сделках, выявление рисков для бизнеса, проведение расследований. «Привлечение следственных органов (в том числе подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов, регулирующих органов и ведомств по контролю над соблюдением законодательства представителями частного сектора) в целях выявления российских закупочных сетей, включая офшорные корпоративные структуры», — говорится в описании.

Общий объём финансирования инициативы составит $18 млн. Сотрудники американского ведомства рассчитывают реализовать проект в течение одного года. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT указал, что подобные программы подтверждают, что антироссийские санкции не работают. headtopics.com

«На санкции потратили как минимум миллиарды долларов. Ограничивали американские и транснациональные компании, напрягали зарубежных партнёров, ограничивали их, вводя вторичные ограничительные меры. На меня сумма финансирования программы производит впечатление предварительного исследования, из которого сделают вывод о том, что санкции не работают», — подчеркнул эксперт.

Россия Последние новости Прочитайте больше: RT на русском »

В США трех россиян судят за контрабанду техники для армии РФТрех граждан России обвиняют в США в поставках в обход санкций электроники, которую находили в используемом на войне в Украине российском оружии. Прочитайте больше ⮕

Axios: разногласия по ситуации в Газе вызвали раскол в Демпартии СШАЛиберальная группа J Street призывает демократов голосовать против резолюций республиканцев в поддержку Израиля. Прочитайте больше ⮕

Минфин: введение санкций против алмазов из России приведёт к искажению рынкаВведение санкций в отношении российских алмазов приведёт к масштабному искажению рынка, заявили в Министерстве финансов России. Прочитайте больше ⮕

СМИ: ЕС готовит 12-й пакет антироссийских санкцийНовый пакет европейских санкций против России подразумевает торговые ограничения на $5,3 млрд, сообщило 31 октября агентство Bloomberg. «12-й пакет... Прочитайте больше ⮕

12-й пакет евросанкций: подробностиПоявились подробности о 12 пакете санкций Евросоюза против России. Как сообщает Bloomberg, в него попадут более 100 физических и 40 юридических лиц. Прочитайте больше ⮕

В США оценили устойчивость российской экономикиЭкономика России сохраняет устойчивость после полутора лет санкций Запада и спецоперации на Украине, констатировал журнал Forbes . Прочитайте больше ⮕