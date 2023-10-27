Гонщикам «Ф-1» слишком жарко в болидах – оттуда и обмороки с истощением. Виновны… Новые требования безопасности

, но и фееричными кадрами с Гран-при Катара: когда пилоты из-за ночной жары до +35 градусов и нереальной влажности сходили с гонки,
Однако в Катаре сложилась уникальная ситуация: еще и дневная жара до +45 градусов, спринт, две квалификации и ограничение по максимальным отрезкам на одном комплекте шин. В итоге гонщики все три дня провели в квалификационном режиме, а в последний день атаковали 57 кругов подряд на треке с большим количеством быстрых поворотов (следовательно, много боковых перегрузок!) – без шанса отдохнуть и остыть хотя бы ночью. Неудивительно, что к концу этапа их буквально выжало досуха.
«Это тепловое истощение, оно совсем необязательно напрямую связано с уровнем тренированности. Людям недостаточно просто требовать «эти ребята должны быть сильнее». Потому что тренированность не всегда равняется способности сопротивляться жаре, headtopics.com
Если отвечать комментаторам из бывших пилотов, то мы сейчас гоняем на 20 секунд быстрее, чем они в свою эпоху, и в каждом повороте переживаем перегрузки в 5G. И, конечно, нам нужно быть гладиаторами. «Уверен, вы бы не пожелали видеть цвет моей мочи в течение нескольких дней после той гонки. Мне потребовалось много времени, чтобы восстановить нужный уровень жидкости в организме. И это было тяжело.
Влага не испаряется и в такой ситуации организм сам начинает паниковать, потому что ему становится слишком жарко, а охладиться с помощью пота он не может. Как бы ужасно это ни звучало, но многие люди от такого состояния просто умерли. Не хочу сказать, что мы оказались именно в таких условиях, но мне кажется, мы были очень к этому близки. headtopics.com