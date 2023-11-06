Гонщик MotoGP Алекс Ринс пропустит Гран-при Малайзии и Валенсии из-за травмы, а также с большой долей вероятности Гран-при Валенсии, который станет финальным этапом сезона, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, гонщик точно не выступит на ближайших этапах. Сообщается, что его заменит молодой соотечественник Икер Лекуона, который уже принимал участие в этапах MotoGP из-за травмы Ринса.

Также сообщается, что Ринс не теряет надежды восстановиться к Гран-при Валенсии, который пройдёт с 25 по 26 ноября, но окончательное решение будет принимать медицинский персонал «Хонды»

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