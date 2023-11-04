Гонорары бойцов ММА: Конор Макгрегор заработал более $25 млн

Гонорары бойцов ММА часто становятся причиной жарких споров и больших обсуждений. Зачастую данные в источниках сильно разнятся, так как официальные данные редко просачиваются в информационное пространство. Изредка что-то публикуют Атлетические комиссии штатов, в которых проводятся турниры. А теперь идут слушания по антимонопольному иску к UFC, в ходе которых промоушен предоставил данные по гонорарам бойцов за период с 2011 по 2016 год
. Разумеется, данные оказались и в Сети, благодаря чему профильные издания получили возможность узнать о реальных выплатах бойцам организации. В частности, стали известны гонорары таких звёзд, как Конор Макгрегор уже давно считается едва ли не главной звездой UFC, даже при Джоне Джонсе. Мало кому удавалось продавать PPV так же, как это делает ирландец. На турнире UFC 189 в 2015 году Конор получил около $ 3 млн за бой с Чедом Мендесом при том, что изначально сообщалось о $ 500 тыс. Знаменитый поединок спринёс Ноториусу уже $ 4,5 млн, а его сопернику — $ 2,3 млн. Опять же, изначально сообщалось о сумме в $ 500 тыс. для Макгрегора и $ 400 тыс. для Альдо. Всего же за бои с Мендесом, Альдо, Эдди Альваресом и дилогию с Нейтом Диазом бывший чемпион заработал больше $ 25 млн без учёта продаж PPV. Самый большой гонорар за бой с Альваресом — $ 6,8 мл
Россия Последние новости
Написать комментарий
:
Источник: championat | Прочитайте больше »
Источник: championat | Прочитайте больше »
Источник: sportsru | Прочитайте больше »
Источник: sportbox | Прочитайте больше »
Источник: sportsru | Прочитайте больше »
Источник: | Прочитайте больше »