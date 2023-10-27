Гонка за MVP. Семёрка лучших игроков Единой лиги на данный момент

Претенденты на приз самому ценному игроку сезона в Единой лиге ВТБ: Эртель, Ратан-Мэйз, Тримбл, Димитриевич

Первый этап Единой лиги ВТБ идёт полным ходом, почти все команды сыграли достаточное количество матчей, чтобы сформировать первые впечатления. Каждые две недели мы будем публиковать собственный актуальный рейтинг в гонке за MVP. Он будет меняться в течение чемпионата, но с помощью него можно отследить, кто является главными звёздами отечественного баскетбола в тот или иной период.

Напомним, помимо индивидуальных цифр, учитываются общее выступление команды и непосредственное влияние игрока на победы коллектива. Мы постараемся брать по одному человеку из команды, только если перформанс второго игрока из того же клуба будет настолько великолепен, что невозможно будет его игнорировать.11,7 очка (66,7% двухочковых) и 7,3 подбора headtopics.com

Несмотря на не самые выдающиеся цифры, нельзя было не включить в этот список чуть ли не главного героя чудесного старта «Самары» в этом сезоне. Особенно запомнился его перформанс в матче с УНИКСом, где тот оформил монструозный дабл-дабл: 18 очков и 14 подборов. Волжский клуб идёт на третьем месте в таблице, претендуя на выход в группу А.

Хилл не так ярко начал сезон, играя скорее на партнёров. Но когда у «Руны» начались проблемы, именно на него перешли бразды правления, в последних двух матчах защитник набрал 50 очков в общей сложности. Тем не менее московский клуб наиболее хорош, когда очки распределяются более равномерно. headtopics.com

Тримбл — самый стабильный и системообразующий игрок пока ещё непобеждённого ЦСКА. Несмотря на проблемы в точности попаданий дальних бросков, Мело ни разу в сезоне не набирал менее 12 очков и балансирует атакующее рвение Каспера Уэйра. Особенно классно разыгрывающий проявил себя в принципиальном матче с «Зенитом», где почти оформил дабл-дабл: 16 очков и девять результативных передач.

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