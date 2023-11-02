Гол российского игрока помог «Далласу» одержать победу в матче НХЛ

Клуб «Даллас Старс» обыграл «Калгари Флэймс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в Калгари и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей площадки.

Одержать победу команде помогли голы Джейми Бенна, Джейсона Робертсона, Мэйсона Маршмента, а также российского форварда Евгения Дадонова. Дадонов отметился заброшенной шайбой третий раз с начала сезоне. Всего на его счету четыре очка в восьми матчах.

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