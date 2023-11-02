Гол Евгения Дадонова помог «Далласу» одержать победу над «Калгари»

Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)., а также Джейми Бенн, Джеймон Робертсон и Мэйсон Марчмент.

После восьми сыгранных матчей «Даллас» занимает второе место в Западной конференции с 13 очками. «Калгари» расположился на 15 месте, набрав пять очков в десяти матчах.

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