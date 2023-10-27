Голое дело: в Россию пришел самый скандальный тренд сезона — трусы-шорты

В каталогах российских брендов появились трусы-шорты, которые носят поверх колготок. Перед этим тренд прошелся по мировым подиумам. И если зарубежные звезды и инфлюенсеры уже взяли модное слово на вооружение, комбинируют трусы с джемперами и плащами, то в России на экстремально короткие «шорты» дамы пока смотрят с опаской. «Известия» выясняли, как носить этот элемент одежды, долго ли просуществует тренд и при чем тут глобальная повестка.
Сначала о парадно-выходных трусах всех заставила говорить Миучча Прада, выпустив на подиум актрису Эмму Коррин не в обычных, а в расшитых камнями MiuMiu поверх колготок, завершив образ джемпером. Редактор отдела моды британского Vogue лук сразу взяла на вооружение — надела блестящие трусы в офис. А Эмме Коррин тренд пришелся по вкусу настолько, что она вновь примерила его на Венецианском кинофестивале — появилась в трикотажном костюме, состоящем из кардигана и трусов.
Не тактильный вопрос: как происходит развитие цифровой моды в России К 2031 году мировой объем рынка цифровой одежды достигнет $4,8 млрд — В нашей стране основная масса людей относится к моде с некоторым недоверием. Так сложилось исторически, поэтому, как правило, тренды (я не беру в расчет Садовое кольцо, а говорю о всей России) выстреливают выборочно. headtopics.com
— Легинсы всё же более универсальные по сравнению с микрошортами, поэтому и спрос на них хороший, — сказала «Известиям» дизайнер бренда Rejo Екатерина Яэмурд. — Многие девушки носят их в качестве самостоятельного элемента гардероба — как для особого случая, например, в сочетании с боди, пиджаком и мини-юбкой, так и на каждый день. Многие действительно используют их как универсальную базу, сочетая с оверсайз-футболками и худи.
— Как правило, во времена масштабных противостояний мужчин становится меньше, и женщины всячески привлекают внимание сильного пола, облачаясь в самые женственные и порой откровенные наряды. Так было после наполеоновских войн в 1812 году. В моду вошли прозрачные муслиновые платья с невероятно глубоким декольте (практически оголявшим сосок). headtopics.com