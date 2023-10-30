Голди Хоун рассказала об общении с инопланетянами

«Я так хорошо помню: я вышла за дверь, села на ступеньку, взглянула в темное небо и увидела все эти звезды. Я подумала: как огромен мир, как малы мы, одни ли мы в целой огромной вселенной? И сказала: «Я знаю, что вы там, что мы не одни, я бы хотела встретиться однажды», — вспоминает Хоун.

Через три или четыре месяца, продолжила актриса, она ночевала в машине друга после изнурительной репетиции, когда вдруг услышала странный высокий звук. Тогда она выглянула из машины. «Я увидела две или три треугольные головы. Они были серебристого цвета, с разрезом вместо рта, маленькими носами, без ушей. Показывали на меня в машине, будто обсуждали как вещь, гудели», — поделилась Хоун.

Актриса не могла двигаться и не знала, действительно ли видит инопланетян, однако впоследствии встретилась с уфологами, которые подтвердили, что такое якобы могло случиться. Накануне певица Бритни Спирс в своих новых мемуарах «Женщина во мне» рассказала о предполагаемой встрече с инопланетянами. Спирс призналась, что пережила сверхъестественный опыт, когда путешествовала по пустыне в Аризоне с подругой после разрыва с Джастином Тимберлейком. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

«Либо работаешь, либо до свидания». Бойкова рассказала об адаптации в группе ТутберидзеЧемпионка Европы 2020 года Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, рассказала об адаптации в группе Этери Тутберидзе, в которую они перешли в это межсезонье. Прочитайте больше ⮕

Вероника Яметова рассказала, как прошёл её тренировочный сбор у Светланы Соколовской16-летняя российская фигуристка Вероника Яметова рассказала об опыте тренировочного сбора в ЦСКА, у Светланы Соколовской. Прочитайте больше ⮕

Аннабель Морозов наложили 7 швов после столкновения на разминке с Елизаветой ШанаевойОб этом рассказала тренер Морозов и Игоря Еременко Анжелика Крылова. Прочитайте больше ⮕

Президент МККК рассказала об уровне страданий в секторе ГазаПрезидент МККК рассказала об уровне страданий в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

Российская теннисистка рассказала о трудностях с получением визРоссийская теннисистка Эрика Андреева в комментарии «Матч ТВ» рассказала о трудностях с получением виз. Прочитайте больше ⮕

Александра Степанова — о проблеме с костюмом: ожерелье было прямо по шее и душило меняФигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, рассказала о проблеме с тяжёлым ожерельем – деталью костюма партнёрши в ритм-танце. Прочитайте больше ⮕