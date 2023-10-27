Голенков шикарно ворвался в РПЛ. Догоняет Кордобу и Кассьерру по гол+пас

Голенков в огне: поучаствовал почти во всех голах «Ростова» с восьмого тура. Хотя на дистанции эффективность специфическая: три гола «Балтике» (2:2) и ЦСКА (3:3) Голенков положил четырьмя ударами.Голенков адаптировался к роли столба в Карпин-болле (Де Дзерби оценит). Он уже разогнал три голевые атаки, что в этом сезоне Валерий Карпин копирует розыгрыши от ворот модного «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

● подыграл Глебову в центре поля, после чего добежал до штрафной и забил, воспользовавшись ошибкой защитников; «В физическом плане я добавил, потому что наш стиль игры предусматривает прессинг, большое количество спринтов – такой агрессивный «Ростов». Это помогает – все на ворота, хотим зажать», – рассказывал Голенков.

Мирослав Богосовац перехватил, зато Илья Вахания сразу включился в отбор, после чего воцарился Голенков: продавил Антона Швеца, а затем на мощном ускорении вложил мяч Мохеби.Выделим два основных типа угрозы от Голенкова: headtopics.com

● ярко включается при передачах из середины: бежит за спину и держит линию офсайда при позиционных атаках. Тут помогают рывки, о которых говорили выше: так создал несколько голевых моментов и грамотным движением забил «Рубину».

С одной стороны, гол ЦСКА – не самый показательный из-за опыта и габаритов Мухина. С другой – получилось ярко. Во-первых, выбор позиции: в начальной фазе Голенков находился между Агаповым и Мухиным, но при подготовке заброса нырнул Максиму за спину. Во-вторых, шикарно разобрался: принял на грудь и следующим касанием переиграл Игоря Акинфеева. headtopics.com

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