Голден Стэйт / НБА - 31 октября 2023 / трансляция на Sports.ru

Дрэймонд Грин о Крисе Поле: «Мы два самых умных парня в НБА. Если посадить в одну комнату Билла Гейтса и Пола Аллена, получится Microsoft»

Дрэймонд Грин о правиле 65 матчей: «Его поддержат, пока в первой сборной сезона не окажется какой-нибудь разгильдяй. Потом начнется: «Ах, теперь я должен платить ему 315 млн» В предстоящем матче в рамках турнира НБА пройдет встреча команд Новый Орлеан - Голден Стэйт в городе Новый Орлеан (США) на стадионе Smoothie King Center (вместимость - 17188). Начало встречи запланировано на 03:00 31 октября 2023.

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