Глушаков о «Спартаке»: «Великая и народная команда, все, что ниже 2-го места, – провал для нее. Чемпионство в этом сезоне? Не стал бы хоронить красно-белых»

Гвардиола о Бернарду: «У него нет больших машин, он одевается не по высшему разряду. Он скромный, все в раздевалке любят его. Я счастлив, что он остался в «Сити»

Министр спорта Франции о нападении на автобус «Лиона»: «Я возмущена. Были и неприемлемые действия на стадионе: нацистские приветствия, обезьяньи крики, гомофобные кричалки» Кин о споре Пепа и Холанда об ударе норвежца: «Это ради показухи, поговорить можно и в раздевалке. Просто спуститесь в туннель и наслаждайтесь победой»

Экс-игрок «Сент-Этьена» Ларке о нападении на автобус «Лиона»: «Через год состоится Олимпиада, а мы не способны обеспечить безопасность. Мне страшно» Гвардиола о «Золотом мяче»: «Если Месси победит, это будет справедливо из-за ЧМ. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за его сезона. В этом году должны дать две награды!» headtopics.com

Пеп с «Сити» в 7-й раз победил на «Олд Траффорд». Лишь у «Арсенала» он выигрывал чаще в гостях как тренер «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

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Кейн о шансах «Баварии» и «Тоттенхэма» на чемпионство: «Впереди еще долгий путь, но пока все складывается здорово»Харри Кейн оценил шансы «Баварии» и «Тоттенхэма» на чемпионство в этом сезоне Прочитайте больше ⮕

Первак: не стоит критиковать футболистов «Спартака» за поражение от «Факела»Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал поражение красно-белых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2), отметив, что не стоит критиковать футболистов «Спартака» после такого матча. Прочитайте больше ⮕

«Что было хуже — поле или игра «Спартака»?» — ЖуковБывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался о поражении «красно‑белых» в матче 13‑го тура МИР РПЛ против «Факела». Прочитайте больше ⮕

Вратарь «Факела» Беленов: если бы не сказали, что я играл в «Спартаке», и не вспомнил быГолкипер воронежского «Факела» Александр Беленов ответил на вопрос, настраивался ли он на московский «Спартак» по-особенному. Прочитайте больше ⮕

Сергей Черкас: «СКА будто бы выездная команда. Постоянно находятся вдали от дома и проводят по 4-5-6 матчей в гостях»«В нынешнем сезоне СКА стал будто бы выездной командой. Прочитайте больше ⮕

Гендиректор «Спартака»: Абаскаль не будет уволен после поражения от «Факела»Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения от воронежского «Факела» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ. Прочитайте больше ⮕