Глава Минфина Израиля призвал премьера прекратить денежные переводы в Палестину

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху больше не отправлять денежные переводы в Государство Палестина, так как оно "поддерживает терроризм". Об этом Смотрич написал в X (ранее Twitter)."После того как Палестинская национальная администрация (Государство Палестина - прим.

"Немыслимо, чтобы в этой реальности мы продолжали бы переводить финансовые средства в Палестинскую национальную администрацию как ни в чем не бывало", - добавил Смотрич. Израиль ежемесячно переводит на Западный берег реки Иордан налоговые отчисления за товары, произведенные на палестинских территориях. Обе стороны используют эти финансовые средства в качестве политического рычага: Израиль периодически приостанавливает отправку денег в Палестину, а на Западном берегу отказываются от отчислений из еврейского государства в знак протеста.

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