Глава Центрального банка России назвала банковскую систему абсолютно здоровой

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» назвала российскую банковскую систему абсолютно здоровой, передает ТАСС. Набиуллина отметила, что банковская система является кровеносной системой экономики, поскольку «она позволяет сбережения трансформировать в кредиты и в целом в инвестиции». «Мы были вынуждены отозвать большое число лицензий, какие-то банки оздоровить. Это вызывало сопротивление
. Но сейчас банковская система абсолютно здорова», — сказала председатель ЦБ РФ. До этого Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ РФ обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции, готов повышать ставку «ощутимыми шагами» для ее возврата к цели в 4%. Банк России также повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7%, а на 2024 год установил прогнозный диапазон на уровне 4-4,5% вместо ожидавшихся прежде 4%. Ранее в Центробанке РФ заявили о преодолении пика инфляции в стране
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