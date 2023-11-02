Глава Олимпийского комитета Японии получил травму шейного отдела позвоночника в результате падения

66‑летний мужчина получил травму шейного отдела позвонка в результате падения. Сроки его восстановления пока не определены, временно его обязанности будет исполнять вице‑президент организации Юко Мицуя.

Ямасита, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по дзюдо на Олимпийских играх в Лос‑Анджелесе в 1984 году, был назначен президентом НОК Японии в июне 2019 года и находится на своем третьем сроке. Он также является членом Международного олимпийского комитета (МОК). В июне этого года он подал в отставку с поста президента Всеяпонской федерации дзюдо.

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