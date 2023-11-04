Глава Центробанка РФ: Российская банковская система сейчас абсолютно здорова

Российская банковская система сейчас абсолютно здорова. Об этом в субботу, 4 ноября, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе форума-выставки «Россия» в Москве. По ее словам, стране ранее нужно было очищать банковскую систему от слабых кредитных организаций, так как сама система является «кровеносной» в экономике. Она отметила, что регулятор был вынужден отозвать большое число лицензий, оздоровить некоторые банки. «Сейчас банковская система абсолютно здорова

. И в пандемию, когда были большие ограничения, и в прошлом году, банки не потребовали бюджетных денег — а это было в предыдущий кризис, и мы всегда спасали банковскую систему. Система наоборот сама помогала экономике, реструктурировала кредиты и людям и компаниям», — сказала она. Набиуллина подчеркнула, что здоровье банковской системы — это очень важный элемент. Однако, по ее словам, сейчас становится важным для конкуренции не только финансовая устойчивость банков, но и то, насколько они высокотехнологичны. «И мы приняли решение помогать финансовым институтам становиться более технологичными, регулируя риски, и создавать инфраструктуру, чтобы наша финансовая система была передовой», — заявила он

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