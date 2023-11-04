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Глава Центробанка РФ: Российская банковская система сейчас абсолютно здорова

Известия1 min.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российская банковская система сейчас абсолютно здорова. Она отметила, что банки не потребовали бюджетных денег во время пандемии и реструктурировали кредиты для помощи экономике.

Российская банковская система сейчас абсолютно здорова. Об этом в субботу, 4 ноября, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе форума-выставки «Россия» в Москве. По ее словам, стране ранее нужно было очищать банковскую систему от слабых кредитных организаций, так как сама система является «кровеносной» в экономике. Она отметила, что регулятор был вынужден отозвать большое число лицензий, оздоровить некоторые банки. «Сейчас банковская система абсолютно здорова

. И в пандемию, когда были большие ограничения, и в прошлом году, банки не потребовали бюджетных денег — а это было в предыдущий кризис, и мы всегда спасали банковскую систему. Система наоборот сама помогала экономике, реструктурировала кредиты и людям и компаниям», — сказала она. Набиуллина подчеркнула, что здоровье банковской системы — это очень важный элемент. Однако, по ее словам, сейчас становится важным для конкуренции не только финансовая устойчивость банков, но и то, насколько они высокотехнологичны. «И мы приняли решение помогать финансовым институтам становиться более технологичными, регулируя риски, и создавать инфраструктуру, чтобы наша финансовая система была передовой», — заявила он

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