Глава Дагестана ответил на просьбу Нурмагомедова простить участников беспорядков. Почему Меликов отказал экс-бойцу?

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил на просьбу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить штурмовавших аэропорт Махачкалы. Политик подчеркнул, что уважает экс-бойца и знаком с ним лично, но участники беспорядков равны перед законом и все-таки понесут наказание, пишет ТАСС. При этом Меликов уточнил, что ответственность понесут не все, а те, кто устраивал погромы и посягнул на жизнь полицейских.

В них они искали людей, прилетевших из Израиля. В ходе волнений пострадали 20 человек, среди них есть сотрудники правоохранительных органов. Как выяснилось позже, толпа агрессивных мужчин своими действиями нанесла ущерб в размере 285 миллионов рублей. Об этом заявил государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров. Политик также отметил, что участникам беспорядков хотят запретить пользоваться воздушной гаванью, пока они не возместят ущерб.

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Глава Дагестана ответил на призыв Нурмагомедова простить участников беспорядковГлава Дагестана Сергей Меликов ответил на призыв бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить штурмовавших аэропорт Махачкалы. «Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — подчеркнул Меликов. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана: задержания участников беспорядков продолжаютсяГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана: задержания участников беспорядков продолжаютсяГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана: задержания участников беспорядков продолжаютсяГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

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