Глава Дагестана ответил на просьбу Нурмагомедова простить участников беспорядков. Почему Меликов отказал экс-бойцу?

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил на просьбу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить штурмовавших аэропорт Махачкалы. Политик подчеркнул, что уважает экс-бойца и знаком с ним лично, но участники беспорядков равны перед законом и все-таки понесут наказание, пишет ТАСС. При этом Меликов уточнил, что ответственность понесут не все, а те, кто устраивал погромы и посягнул на жизнь полицейских.
В них они искали людей, прилетевших из Израиля. В ходе волнений пострадали 20 человек, среди них есть сотрудники правоохранительных органов. Как выяснилось позже, толпа агрессивных мужчин своими действиями нанесла ущерб в размере 285 миллионов рублей. Об этом заявил государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров. Политик также отметил, что участникам беспорядков хотят запретить пользоваться воздушной гаванью, пока они не возместят ущерб.
Глава Дагестана ответил на призыв Нурмагомедова простить участников беспорядковГлава Дагестана Сергей Меликов ответил на призыв бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить штурмовавших аэропорт Махачкалы. «Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — подчеркнул Меликов. Прочитайте больше ⮕
Глава Дагестана: задержания участников беспорядков продолжаютсяГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕
Глава Дагестана: задержания участников беспорядков продолжаютсяГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕
Глава Дагестана: задержания участников беспорядков продолжаютсяГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕
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