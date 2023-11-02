Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников беспорядков в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он не призывает к наказанию без суда и следствия. Меликов подчеркнул, что разделяет мнение Путина о том, что необходимо объективно разобраться и наказать зачинщиков беспорядков. «Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — пояснил Меликов.

Он сделал акцент на том, что виновные не должны уйти от ответственности, а невиновные не должны ей подвергнуться. До этого Меликов ответил бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову на призыв простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, решение по каждому участнику будет приниматься согласно закону. headtopics.com

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