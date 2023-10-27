Глава ВОЗ заявил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа

«Мы потеряли связь с нашими сотрудниками в Газе, с медицинскими учреждениями, работниками здравоохранения и другими гуманитарными партнерами на местах», — написал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х (бывш. Twitter).

По данным минздрава Газы, число погибших в анклаве с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке превысило 7,3 тыс. человек. Среди жертв конфликта оказались 3038 детей, 1726 женщин и 414 пожилых людей. Число пострадавших выросло до 18,9 тыс.

В этот же день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Он отметил, что принятое решение необходимо для достижения целей этой войны. headtopics.com

По мнению военного эксперта, политолога Андрея Кошкина, представители властей Израиля не могут не провести наземную операцию в секторе Газа, так как стали заложниками собственных обещаний и сообщений о том, что решат все вопросы с руководством палестинского движения ХАМАС и освободят заложников.

До этого, 9 октября, израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. headtopics.com

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