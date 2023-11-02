Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников погромов в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Слова главы республики передает РИА Новости. «Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения.

И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — заявил Меликов. Нужно объективно разобраться в произошедшем и наказать в первую очередь тех, кто спровоцировал и организовал беспорядки в аэропорту Махачкалы, сказал Меликов, подчеркнув, что виновные не должны уйти от ответственности, а невиновные — подвергнуться этой ответственности.

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Глава Дагестана: задержания участников беспорядков продолжаютсяГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана: задержания участников беспорядков продолжаютсяГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана: задержания участников беспорядков продолжаютсяГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана жестко прошелся по участникам беспорядков в МахачкалеГлава Дагестана Сергей Меликов на встрече с руководителями органов власти, депутатами и общественниками республики подверг жесткой критике участников массовых беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы, передает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

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