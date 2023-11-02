Глава Дагестана ответил на призыв Нурмагомедова простить участников беспорядков

За беспорядки в аэропорту Махачкалы накажут нападавших на полицию. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя слова бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова.UFC Хабиб Нурмагомедов в соцсетях призвал простить дагестанцев, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. Глава республики Сергей Меликов в свою очередь отметил, что глубоко уважает спортсмена и приветствует его обращение.

Как отметил Меликов те, кто «просто стоял с флагом Палестины», наказаны не будут. Он также добавил, что доложил президенту о наказании виновников беспорядков. Беспорядки в аэропорту произошли вечером 29 октября. Погромщики выкрикивали антисемитские лозунги и прорвались на