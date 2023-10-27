Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита»подвёл итоги матча с красноярским «Енисеем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Мы счастливы добыть эту важную победу. Очевидно, что мы начали матч немного нервозно, хотя и попали несколько простых бросков на первых минутах. Потом мы смазали несколько своих бросков, хотя и играли лучше, чем показывал счёт на табло. Во второй четверти «Енисей» захватил лидерство, потому что, когда мы начали ротировать состав, команда посыпалась.

В нападении, за исключением этих минут во второй четверти, мы смотрелись более или менее нормально. В защите мы придерживались плана, смогли остановить Ратэн-Мэйза, отличного игрока, но совсем не справились с Мартином. Он попадал столько простых бросков, а мы не могли с ним ничего сделать», – приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ. headtopics.com

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