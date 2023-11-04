Главный тренер «Сибири» прокомментировал поражение своей команды в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Сибири» прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (0:2).«Сложно выиграть без голов. При общем количестве 10 бросков— так мы не выиграем. Нам сейчас надо подумать, посмотреть эту игру и сделать выводы на следующую.

Почему было так мало бросков? Долго принимаем решения, когда надо бросать, мы делаем передачу, в других моментах долго ждём, нас перекрывают, и надо было попадать в ворота, когда бросали», — сказал Немировски на пресс-конференции

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