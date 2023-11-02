Главный генератор индонезийской больницы на севере Газы вышел из строя

В ведомстве уточнили, что призывают к немедленному вмешательству для снабжения топливом медицинского комплекса Аш-Шифа и индонезийской больницы.

«Генератор в больнице больше не работает. Нужно восстановить подачу топлива, чтобы предотвратить катастрофу», - отметил представитель ведомства Ашраф аль-Кудра.

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