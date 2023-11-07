Глава МИД Австрии: время для переговоров по Украине еще не пришло

Время для переговоров по Украине еще не пришло. Период для обсуждения конфликта оценил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС. «Думаю, мы все согласны, что мира можно достичь только за столом переговоров. Но мы до этого еще не дошли», — сказал он. По его словам, без Украины переговоров по Украине не может быть. Для любых переговоров требуются две стороны, в регионе не хватает доверия, добавил министр.

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