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Украинских пограничников наказали за прослушивание песен группы «Руки вверх!»Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, который работал на российские спецслужбы, сообщил ТАСС , что пограничников Украины, служивших в Закарпатье, отправили на передовую в наказание... Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана заявил о причастности Киева к беспорядкам в аэропорту МахачкалыБеспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Прочитайте больше ⮕

Премьер Молдавии сообщил о приостановлении лицензий еще у шести телеканаловПремьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что в Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает лицензии еще у шести телеканалов. Об этом пишет ТАСС . Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана Меликов сообщил о провокациях из-за событий в ГазеГлава Дагестана Сергей Меликов заявил о провокациях в регионе из-за событий в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

ВСУ выпустили по селам Белгородской области два десятка снарядовВ воскресенье, 29 октября, глава Белгородской области Вячеслав Гладков привел развернутые данные о субботних украинских обстрелах. Прочитайте больше ⮕

Кадыров: израильский фашизм в Палестине не уступает гитлеровскомуГлава Чеченской Республики снова высказался о ситуации в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕