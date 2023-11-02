Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил бывшего бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову на просьбу простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. 1 ноября он заверил, что наказание понесут те, кто совершал противоправные действия.

«За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», — сказал Меликов журналистам.

Губернатор отметил, что лично знаком с Нурмагомедовым, и допустил, что он не понял весь контекст сделанных им ранее заявлений. «А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал, всех наказывать что ли? Нет конечно. Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — сказал Меликов. headtopics.com

Ранее, 1 ноября, Нурмагомедов призвал простить и не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он сделал репост обращения чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова с просьбой смягчить ответственность для «молодых ребят» до административной и наказать тех, кто организовывал беспорядки через Telegram-каналы.

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