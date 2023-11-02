Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью зарубежным журналистам заявил о зашедшем в тупик конфликте. По его словам, ВСУ не смогут добиться прорыва.

Как заявил в беседе с журналистами главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, некоторое время он не мог понять, почему ВСУ не в состоянии добиться успеха. Он пожаловался, что наблюдал, как украинские войска застревают на минных полях, а поставленное с Запада оборудование расстреливается российской артиллерией.не так с украинскими командирами, и «поменял некоторых из них», потом — что дело в солдатах.

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — сказал Залужный. По его словам, чтобы выйти из этого тупика, ВСУ «нужноРанее зарубежные СМИ писали, что Залужный и Зеленский headtopics.com