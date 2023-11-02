Главу управления СК российского региона отстранили от должности из-за мигрантов

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя следственного управления (СУ) СКР по Самарской области Марата Галиханова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве. В региональном ведомстве с 7 по 17 ноября пройдет проверка с акцентом на качество расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений. Галиханова отстранили от должности на этот период.

К главе СКР обратились жители Самарской области, которые рассказали, что их 10-летний сын поспорил с другим ребенком на детской площадке, а после этого его родственники — мать ребенка, ее старший сын 21-летний А. Махмудов и его друзья — пришли отстоять интересы младшего. Махмудов с матерью и друзьями избили отца мальчика, а также мужчину, который пытался пресечь конфликт. При этом обвинение предъявили только 21-летнему молодому человеку, что не понравилось пострадавшей семьи.

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