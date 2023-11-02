Главком ВСУ Залужный: новые ракеты российских могут С-400 достичь Днепропетровска

«Оружие, которое Украине передают западные партнеры, теряет свою полезность из-за медлительности в поставках представителей западных стран. Благодаря этим задержкам Россия успевает быстрее совершенствовать свои вооружения», - отметил Залужный.

Он уточнил, что новые ракеты С-400 сделали «менее полезными» для киевского режима американские истребители F-16. При этом, самолеты должны быть доставлены на территорию Украины только в следующем году.

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