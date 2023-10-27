Глава МИД Италии заявил о невозможности связаться с итальянцами в Газе

РИМ, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что с позднего вечера пятницы нет возможности связаться с находящимися в Газе итальянцами."С позднего вечера связь с Газой и из нее невозможна из-за нарушения сотовой и интернет-связи.

Международные организации также потеряли связь со своими сотрудниками на местах", - приводит слова министра газетав пятницу вечером, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции ВВС Израиля атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".

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