Глава МИД Британии сообщил о работе над достижением 'гуманитарной паузы' в Газе

ДУБАЙ, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании работает с региональными партнерами для достижения "гуманитарной паузы" в секторе Газа.

Об этом глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли сообщил в интервью агентству"Мы тесно работаем с египтянами, израильтянами и другими для достижения временной гуманитарной паузы, чтобы гуманитарная помощь дошла до нуждающихся", - сказал руководитель Форин оффиса, прибывший с визитом в Абу-Даби. При этом он не стал призывать к установлению полноценного режима прекращения огня.

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