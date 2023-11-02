В глобальной гонке за искусственным интеллектом у России есть и неоспоримые преимущества, и некоторые трудности. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ сообщил глава Института системного программирования Российской академии наук Арутюн Аветисян.

В интервью в программе «Поздняков» на НТВ директор ИСП РАН Арутюн Аветисян ответил на вопрос о месте России в гонке за искусственным интеллектом., директор Института системного программирования Российской академии наук: «Что касается данных, знаний, у нас с этим все хорошо, потому что, в конце концов, наши данные — это наши данные. Это половина успеха.

Аветисян также отметил, что Россия одной из первых подняла вопрос о Кодексе этики искусственного интеллекта.: «Мы действительно одни из первых в мире эту проблему поставили. Сейчас, насколько знаю, к этому Кодексу подключились десятки зарубежных стран. Мы это продвигаем на международном уровне». headtopics.com

Что касается собственно системного программирования, то, по словам Аветисяна, есть исследования и обзоры, согласно которым российская школа немного уступает разве что американцам. Вместе с тем глава ИСП РАН признал, что Россия испытывает дефицит кадров по безопасной разработкеутолен к 2030 году.: «Вот институт, например, наш я могу постепенно увеличить в два раза, в три раза поток студентов. Это качественно другой уровень подготовки кадров. Вот это тоже важно.

По словам Аветисяна, сегодня количество площадок для подготовки растет и институт видит свою миссию в передаче знаний через университетское сообщество. Директор ИСП РАН также уверен, что даже в случае отключения от интернета российские специалисты способны поддерживать в рабочем состоянии и развивать ядро Linux, которое является основой для разработки, в том числе и российских операционных систем.: «За последние полтора года 250 исправлений ядра Linux по безопасности принято международным сообществом. Именно последние полтора года, обратите внимание. Это же важно для нас всех. headtopics.com