Главными героями «Мстителей 6» станут Человек-паук в исполнении Тоби Магуайра и Росомаха

, что центральными героями шестой части «Мстителей» с подзаголовком «Секретные войны» выступят Тоби Магуайр в роли Человека-паука и Росомаха, которого сыграет Хью Джекман.Studios вряд ли начнёт скоро делиться деталями ленты, поскольку до её премьеры ещё очень далеко.

Шестые «Мстители» должны стать чем-то вроде «Мстителей: Финал», но ещё более эпичными. В ленте большое количество героев должны схлестнуться со злодеями и Доктором Думом, чтобы победить его. Так было в комиксах.

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