Глава МИД Японии заявила, что у нее 'болит сердце' за погибших в лагере беженцев в Газе

Министр иностранных дел Японии в ближайшие дни совершит поездку на Ближний Восток, в рамках которой также намеревается посетить Западный берег реки Иордан и встретиться с властями Палестины. В то же время официально объявлялось только о поездке в Израиль и Иорданию, которая пройдет 2-5 ноября.

Ранее Камикава заявляла, что правительство Японии считает важным достичь договоренности о гуманитарной паузе в конфликте вокруг сектора Газа для оказания помощи его жителям. Министр подчеркивала, что Токио решительно осуждает нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на израильское население, отметив при этом, что право Израиля на обеспечение своей безопасности должно осуществляться в рамках международных норм.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию о нанесении удара по Джабалии. Представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что целью атаки был подземный комплекс, в котором скрывался командир одного из боевых подразделений ХАМАС Ибрахим Биари. Как утверждал Конрикус, погибший в результате удара Биари играл важную роль в планировании нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

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