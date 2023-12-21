В раздевалке главный тренер «Барсы» провел жесткий разговор с футболистами. Он назвал игру в первом тайме позором и призвал игроков изменить отношение к делу. Хави сказал, что футболисты должны вкладывать душу, иначе ничего не выиграют. Свои высказывания тренер сопровождал ударами по доске со схемой. Отдельно Хави выразил претензии к Роберту Левандовскому. По словам человека, присутствовавшего в раздевалке, специалист еще никогда не был так прямолинеен в критике игроков.

Хави: «Мы не «Барса» 2010-го – либо мы бежим, как звери, либо ничего не выходи





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