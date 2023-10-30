Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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ВСУ выпустили по селам Белгородской области два десятка снарядовВ воскресенье, 29 октября, глава Белгородской области Вячеслав Гладков привел развернутые данные о субботних украинских обстрелах. Прочитайте больше ⮕

Гладков сообщил, что в результате прилетов по Белгородской области пострадавших нетГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по Белгородской области 18 боеприпасов. Прочитайте больше ⮕

В российском приграничном регионе зафиксировали 18 прилетов со стороны УкраиныУкраинские военные снова обстреляли объекты Белгородской области — там зафиксировано всего 18 прилетов. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков. Прочитайте больше ⮕

ВСУ выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов за суткиУкраинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале . Прочитайте больше ⮕

ВСУ усилили обстрелы Белгородской областиЗа минувшие сутки противник выпустил по Белгородской области более трех десятков боеприпасов и активно применял беспилотники, об этом в понедельник, 30 октября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Прочитайте больше ⮕

ВСУ усилили обстрелы Белгородской областиЗа минувшие сутки противник выпустил по Белгородской области более трех десятков боеприпасов и активно применял беспилотники, об этом в понедельник, 30 октября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Прочитайте больше ⮕