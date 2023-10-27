Главное за день. 27 октября

Банк России повысил ключевую ставку с 13% до 15%. Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности.

Главная тема – меры по контролю за оборотом оружия. Покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. На Камчатке прогнозируют сильное извержение Ключевского вулкана.

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Главное за день. 26 октябряСмотрим «Главное за день. 26 октября» видео Прочитайте больше ⮕

Минобороны сообщило об уничтожении 31 украинского самолета в октябреМинистерство обороны России в своей сводке за 27 октября сообщило о потерях украинской авиации за период с 1 октября Прочитайте больше ⮕

Международный день шампанского, День плюшевого мишки, Параскева Грязниха: Какие праздники и приметы 27 октябряСегодня, 27 октября 2023 года, в России найдётся праздник на любой вкус — от 'алкогольного', посвящённого популярному на торжествах напитку, до экологического, поднимающего вопрос охраны животных. А ещё это день очень распространённой во всём мире игрушки. Прочитайте больше ⮕

В Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы и снегаВ Москве с вечера четверга, 26 октября, до утра пятницы, 27 октября, будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы. Прочитайте больше ⮕

Участницы итогового смогут потренироваться на игровом корте лишь за день до начала турнираУчастницам WTA Finals разрешат тренироваться на игровом корте лишь за день до начала турнира – в субботу, 28 октября. Прочитайте больше ⮕

НБА. «Нью-Йорк» примет «Бостон», «Сан-Антонио» встретится дома с «Далласом» и другие матчиВ среду, 25 октября, во второй день регулярного чемпионата сезона НБА-23/24 пройдут 12 матчей. Прочитайте больше ⮕