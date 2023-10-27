Герхард Шрёдер и его партия СДПГ: любовь и ненависть

"У нас не получилось исключить Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) из партии. Не удалось нам и убедить его выйти из партии по собственной воле. Так что он член СДПГ и поэтому пользуется всеми правами члена партии - в том числе правом на чествование за многолетний партийный стаж".

Но был заместитель председателя фракции социал-демократов в бундестаге, глава ганноверской парторганизации Маттиас Мирш (Matthias Miersch). Готовя поздравление юбиляра, Мирш пообещал"конечно же, не обойти вниманием актуальную дискуссию", но в своем выступлении, по словам участников, отметил и большие заслуги Шрёдера на посту канцлера, упомянув, в частности, законы обСовпадение ли это или нет, но чествование социал-демократа с 60-летним партийным стажем совпало с еще одним юбилеем.

Успешнее оказалась попытка лишить Шрёдера офиса в бундестаге и штата ассистентов. Такая"привилегия" вообще-то полагается всем ушедшим со своих постов главам немецкого государства или правительства, потому что считается, что и на пенсии они продолжают служить отечеству. Вот и за Шрёдером поначалу оставалисьНо бюджетный комитет бундестага еще в мае 2022 года аннулировал средства на аренду офиса Шрёдера и зарплату его референтов (в 2021 году эта сумма составила 407 тысяч евро. -). headtopics.com

Шрёдер съезжать из здания бундестага отказался и подал в административный суд Берлина на немецкое государство. В первой инстанции экс-канцлер дело проиграл. Но табличка с его именем все еще висит на двери кабинета в здании бундестага по адресу Унтер-ден-Линден 50. Шрёдер подал на апелляцию в высший административный суд ФРГ, который еще не назначил дату устных слушаний.

Дело в том, что грамота эта стандартная, а подписи на ней факсимильные. Любой социал-демократ, пробывший в рядах СДПГ 60 лет, может всего за несколько центов скачать в партийном онлайн-магазине такую грамоту с подписью обоих сопредседателей и повесить себе на стену.В ФРГ критикуют высокий пост экс-канцлера Шрёдера в "Роснефти" (29.09.2017) headtopics.com

Прочитайте больше:

dw_russian »

Шредер: поставки оружия Украине не помогут урегулировать конфликтГерхард Шредер, бывший канцлер ФРГ, высказал свою позицию относительно урегулирования конфликта на Украине и подчеркнул, что поставки вооружений Украине не помогут решить ситуацию Прочитайте больше ⮕

Переходящее знамя президента России вручили лучшему казачьему кадетскому корпусу. Новости. Первый каналТоржественная церемония прошла в Государственном Кремлевском дворце. Казачья выправка и традиции, любовь к Родине и готовность отдать за нее жизнь. Прочитайте больше ⮕

Деннис Шредер: «НБА стала мягче в обороне»Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер после дебютного матча за «Торонто» отметил существенную разницу в силовой игре между НБА и ФИБА. Прочитайте больше ⮕

Терещенко о словах Ротенберга про календарь: «Тренеры так неудачи прикрывают. Ни для кого календарь не будет идеальным»– Наставник СКА, да и многие его коллеги, жалуется на сложный календарь в этом сезоне. Прочитайте больше ⮕

Глава политбюро ХАМАС Хания: операция «Потоп Аль-Аксы» будет продолженаВ частности, по его словам, операция должна продолжаться «ради будущего арабских и исламских стран». Прочитайте больше ⮕

Политолог Миршаймер считает, что под контроль РФ перейдет больше территорийПо его словам, РФ будет контролировать значительную часть восточной и южной Украины. Прочитайте больше ⮕