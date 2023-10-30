Германия призвала Израиль защитить палестинцев от нападающих на них поселенцев

Дипломат подтвердил, что сообщения СМИ о нападениях израильских поселенцев на палестинцев на территории Западного берега реки Иордан подтвердились. В результате нападений погибли уже семь палестинцев.

«Мы это осуждаем и призываем Израиль защитить палестинцев от действий экстремистских поселенцев и привлечь виновных к ответственности», — сказал дипломат журналистам. Ранее в понедельник бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наступательную операцию в секторе Газа. Он уточнил, что бои идут на территории анклава. Также в этот день ЦАХАЛ заявила, что за последние несколько дней конфликта военные нанесли удары более чем по 600 объектам ХАМАС.

В этот же день сообщалось, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадали свыше 21 тыс. человек. Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. headtopics.com

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий. headtopics.com

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